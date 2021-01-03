لاري كينغ في المستشفى بعد إصابته بكورونا

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شبكة "سي إن إن" الأميركية أمس السبت أن مقدّم البرامج الحوارية الشهير لاري كينغ اصيب بفيروس كورونا المستجد ويعالَج في أحد مستشفيات لوس انجليس منذ أكثر من أسبوع.

ونقلت "سي إن إن" عن "مصدر قريب من أسرة" الإعلامي الأميركي البالغ 87 عاماً أنه أُدخِل مركز "سيدرز سيناي" الطبي.

ويعاني كينغ أصلاً من داء السكري من النوع الثاني اضافة الى مشكلات صحية اخرى، اذ أصيب بسرطان الرئة وتعرّض لأزمات قلبية عدة وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

ويُعتبَر مقدّم البرامج الحوارية الشهير أحد أبرز الشخصيات التي طبعت تاريخ التلفزيون في الولايات المتحدة، وعُرِف بأكمام قميصه الملفوفة، وربطات العنق المتعددة الالوان التي كان يضعها، والحمالات والنظارات الكبيرة.

وقدم على مدى 25 عاماً برنامج "لاري كينغ لايف". وأجرى فيه مقابلات مع جميع الرؤساء الأمريكيين منذ العام 1974 وبعض أبرز قادة العالم كالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى نجوم كفرانك سيناترا ومارلون براندو وباربرا سترايسند.

وغادر لاري كينغ "سي إن إن" في العام 2010. لكنّه واصل إجراء المقابلات وكان يعرضها على موقعه الإلكتروني. وفي العام 2012 أطلق برنامج "لاري كينغ ناو" على قناة الفيديو على الطلب "أورا تي في" عبر الإنترنت التي شارك في تأسيسها. وبدأ في العام 2013 إحياء برنامج "بوليتيكينغ ويذ لاري كينغ".