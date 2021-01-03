شكرا لقرائتكم خبر عن قناة on تبث فيلم وثائقى عن السيناريست وحيد حامد وشهادات الفنانين عن أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة on، فيلم وثائقي عن إنجازات الكاتب والسيناريست وحيد حامد، تتضمن أبرز الأعمال السينمائية والروائية بجانب شهادات المخرجين والفنانين عن الراحل الكبير .

وقدم الوثائقى أبرز الأعمال السينمائية للسيناريست وحيد حامد، وأبرز تصريحاته، وشهادات الفنانة يسرا والفنان آسر ياسين، والفنانة هند صبرى، والفنان كريم عبد العزيز، عن أعمال الراحل

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال الكاتب وحيد حامد ، الذى رحل عن عالمنا أمس السبت ، عن عمر ناهز 76 عاما ، إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.