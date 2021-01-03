شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يحيى الذكرى الـ32 لوفاة والدها.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الذكرى الـ32 لوفاة والده الكاتب الكبير بهجت قمر، حيث غرد أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "اليوم الذكرى الـ32 لوفاة والدى الكاتب الكبير بهجت قمر، الفاتحة والدعاء".



أيمن بهجت قمر عبر تويتر

تحل اليوم الأحد 3 يناير الذكرى الـ 32 لوفاة الكاتب والسيناريست الكبير بهجت قمر، حيث إنه توفى عام 1989، ولقد قام المؤلف الراحل بتأليف العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، كذلك شارك بالتمثيل والإنتاج ببعض أعماله، وهو والد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر.

وبدأ قمر كتاباته بأعمال لمسرح التليفزيون، وكان أول أعماله هو "ممنوع للشباب" وبعدها كتب مسرحيات فرقة الفنانين المتحدين التي شاركه كتابة بعضها صاحب الفرقة سمير خفاجي، كما عمل في التمثيل والتأليف والإنتاج والتمثيل، كما شارك في أربعة أعمال سينمائية هي :"المجنونة" ، "الدكتور حفظي" ، "العربجي" ، "يا ما أنت كريم يارب".

من أهم المسرحيات التي كتبها، وشارك في كتابتها : "قصة الحى الغربي"، "شارع محمد على"، "علشان خاطر عيونك"، " زقاق المدق"، "الزيارة انتهت"، "العيال كبرت"، "إنها حقًا عائلة محترمة"، "سيدتي الجميلة"، "ريا وسكينة"، وغيرها".

قدم في التليفزيون عدة مسلسلات، من بينها: "الشاهد الوحيد" ، "عيون"، "الصول مجاهد" ، "صابر ياعم صابر"، و"ماما نور". أما بالنسبة للسينما فقام بكتابة السيناريو والحوار لأكثر من خمسين فيلمًا كوميديًا منها : "أونكل زيزو حبيبي"، "إلى المأذون يا حبيبي"، "الراقصة والطبال" ، قضية عم أحمد" ، "الموظفون في الأرض" ، "عندما يبكي الرجال"، "سفاح كرموز"، "كلمة السر" وغيرها، وأنتج عملا واحدا هو فيلم "غرام الأسياد" عام 1961.