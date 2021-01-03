شكرا لقرائتكم خبر عن والدة بوسى ونورا فى صورة نادرة مع بنات نور الشريف بالذكرى التاسعة لرحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مى نور الشريف على استرجاع ذكرياتها مع جدتها بالتزامن مع مرور تسع سنوات على وفاتها، حيث أحيت سنويتها عبر صورة نادرة لها هى وشقيقتها بصحبة جدتهما عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت: "حبيبتى وحشاني ووحشني حضنك، ربنا يرحمك ويغفر لك ويدخلك، الفردوس الأعلي ان شاء الله، اليوم ثانوية جدتي التاسعة رجاء الدعاء لها والفاتحة".



مى نور الشريف وشقيقتها مع جدتهم

من ناحية أخرى استقبلت الفنانة بوسى عام 2021 فى وقت سابق بالظهور بجانب رفيق عمرها الفنان الراحل نور الشريف، حيث نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة تجمعها ببوسى شلبى، وفى الخلفية، بورتريه للنجم الكبير الراحل نور الشريف، كما حرصت بوسى، وبوسى شلبى على اتباع القواعد الاحترازية من فيروس كورونا خلال الصورة أثناء ارتدائهما "الفيس شيلد"، وعلقت بوسى شلبى على الصورة قائلة: "أجمل حاجة إن الواحد يدخل سنة جديدة مع الغاليين جارتي حبيبتى ونور الحاضر الغائب".

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة بوسى جاء ضمن احتفالات أسرتها وأصدقائها بعيد ميلادها نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى 2020، حيث احتفلت الفنانة مى نور الشريف بعيد ميلاد والدتها آنذاك.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسى مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين وشارك فى بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه في موسم رمضان الماضى.

وشاركت بوسى في مسلسل "قيد عائلى" ودارات أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل"، وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع، والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار، ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.