شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا يطرح كليب "اطلع بالبيزه" على اليوتيوب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أوكا زوج الفنانة مي كساب، كليب أغنية جديدة بعنوان "اطلع بالبيزه" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، مساء اليوم الأحد، وقد روجت الفنانة مي كساب للأغنية عبر حسابها الشخصي على تويتر.

وكان أوكا قد شارك الفنانة مي كساب والإعلامية ريهام سعيد في غناء مهرجان "بنشقى"، حيث تقول كلمات المهرجان: "الدنيا صعبة ودايما بنشقى - نشقى – نشقى- لفينا ما لقينا- والناس ظلمانا ظلمانا ظلمانا - في السكة بنقابل أشكال عالبايظ عالبايظ - مفيش فلوس في جبنا والحالة تعبانة".



أوكا

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، كشف مطرب المهرجانات الشعبي، أوكا، إنه يبلغ من العمر 30 عامًا، وتزوج وهو في الـ 13 من عمره، مشيرًا على أن "جدته" هي من صممت على زواجه في هذا السن.



كليب الأغنية الجديدة

وقال خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار": "ستي أول ما شافت مى كساب، قالت هي دى عروستك.. ولم تعترض على سنها الأكبر مني".

وواصل:" أنا شايل المسئولية من صغرى، وكنت بصرف على أهلى"، مشيرًا إلى أنه عمل بالكثر من المهن المختلفة والمتعبة قبل اتجاهه للغناء، حيث عمل مع والده في محلات الكشرى.



أوكا في الكليب

وأضاف: "كنت بقبض باليومية، وكان نفسى أشترى جهاز كمبيوتر، وكنت باخد 15 جنيه، ومعرفتش أجيبه، إلا بعد عملى بالمزيكا، كمان اشتغلت في الحدادة.. صبى حداد، وعيني كانت هتبوظ من شرار الحدادة".

وكانت الفنانة مى كساب قد استقبلت العام الجديد 2021 بصورة جديدة جمعتها مع زوجها أوكا، نشرتها بحسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وعلقت: "لقد كان عامًا مليئًا بالحب، والخير اه والله خير من كل محنة منحة وعرفنا قيمة حاجات كتير جدا كنا شايفينها عادية وعرفنا إن كل نعمة ربنا مديهلنا هي فضل كبير جدًا منه نحمدك ونشكر فضلك يارب مسكنا في بعض جدًا عقلنا جدًا وواضح جدًا أهوه في الصورة".

وأضافت: "كانت سنة فاصلة في حاجات كتير قربت الخير وبعدت الشر عننا شفنا فيها الحقيقة الكاملة لملخص الحياة واتعلمنا فيها اللي ما إتعلمناهوش في العمر كله بس دائما ستر ربنا كان محاوطنا احمدوا ربنا واشكروه طول الوقت علي كل نعمه وفضله علينا أسأل الله أن يتم فضله ونعمه أكتر علينا وعليكم ويكون عام ستر وصحة ورضا وسعادة ونجاح كل سنة وأنتم في صحة وستر".