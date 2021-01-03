شكرا لقرائتكم خبر عن باسم ياخور يسترجع ذكرياته مع الراحل حاتم على من كواليس مسلسل "العراب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحزن انتابت الوسط الفني وكل من عملوا مع المخرج السورى حاتم على خلال الأيام الماضية بعد وفاته بصورة مفاجئة، ومن ضمن الفنانين الذين عملوا بصحبته بأكثر من عمل فنى، الفنان السورى باسم ياخور حيث حرص على استعادة ذكرياتهما معًا بمسلسل "العراب"، من خلال فيديو ظهرا فيه من كواليس التصوير.



المخرج حاتم على مع باسم ياخور

المخرج حاتم علي بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

وفى سياق آخر ردت الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها النجم السورى تيم حسن، على شائعات انفصالهما بشكل غير مباشر، بعد ظهورهما لأول مرة معا لأداء واجب العزاء في المخرج السوري حاتم علي والذى أقيم في سوريا، كما حرص الثنائى على إرسال باقة زهور لمواساة أسرة الراحل تحمل أسمهما مكتوب عليها: "أحر التعازي، تيم حسن ووفاء الكيلاني".

وظهر تيم حسن خلال جنازة الراحل حاتم علي هو يبكي ويشارك فى حمل نعش صديقه الراحل، بينما ظهرت وفاء الكيلاني وهي ممسكة بيد النجمة السورية الكبيرة منى واصف تساندها وهي تبكي، وتعد هذه المرة الأولى التى يظهر بها وفاء الكيلانى وتيم حسن معا منذ أنباء طلاقهما التي انتشرت خلال الشهر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يخرج أحد منهما ليوضح حقيقة هذه الشائعات.