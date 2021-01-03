شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع مع ابنتها "أماليا" من أمام شجرة الكريسماس: أجمل ما فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة حنان مطاوع أثناء احتفالها بالعام الجديد، حيث حرصت على أن يكون الاحتفال بصحبة ابنتها "أماليا"، حيث ظهرا معًا من أمام شجرة الكريسماس في أحد الأماكن خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت: "أجمل ما فى حياتى" في إشارة إلى ابنتها، وأضافت: "كل سنة وانتو طيبين ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم".



حنان مطاوع مع ابنتها

من ناحية أخرى قالت الفنانة حنان مطاوع فى وقت سابق وتحديداً ليلة رأس السنة 2021 إنها، سعيدة جدًا لأنها اشتغلت مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسينرجى من أعمال من إنتاجها الخالص"، وأضافت: "وذلك خلال أعمال مثل لمس أكتاف والقاهرة كابول، الذى سيعرض رمضان القادم، وقبل ذلك ضد مجهول ومبسوطة لأنى اشتغلت معاهم في شراكة فمع شركات كبيرة مثل أروما وبنت القبائل، وكانت تجارب كثيرة وجميلة وأتمنى إنها تتكرر يا رب".



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية لما جبريل المذاع على قناة إكسترا نيوز: آخر 8 سنوات حدثت طفرة كبيرة لأن مخرجى السينما دخلوا التليفزيون في وقت وجود مسلسلات تاريخية تنتج في بلدان أخرى، ونحن مصدر الصناعة في الوطن العربى مما أدى إلى وجود منافسة جميلهة فعدنا إلى الريادة مرة تانية وده لأن التقنيات أصبحت سينمائية حديثة جدا، وكمان بعد دخول مخرجى السينما أصبحنا أكثر تطورا وننافس نفسنا ونحاول تلافى أخطاء السنوات الماضية، وأشكر الإنتاج جدا ولكن لا أستطيع أن أشكر الإنتاج فقط لأن هناك مخرجين وورش وشباب وهناك دم جديد دخل المجال.

وتابعت: تعجبنى المنوعات كما تعجبنى التوك شو مدام إسعاد يونس ومنى الشاذلى، وحاليا بقفل القاهرة كامل واحتمال أدخل مسلسل الفترة اللى جاية.