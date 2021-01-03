شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمي أفضل ممثلة بالمهرجان القومي للمسرح عن حريم النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت الفنانة عايدة فهمي جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري عن مسرحية " حريم النار " إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح .

الفنانة عايدة فهمي أبدت سعادتها بالجائزة وشكرت إدارة المهرجان ولجنة التحكيم التي منحتها الجائزة عن ذلك الدور الذي قدمته والذي يتناول قضية المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، و تأثير أفكاروعادات الصعيد على حياتهم.



عايدة فهمي

" حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،أمنية النجار ، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي ، والعرض مأخوذ عن نص "بيت برنارد ألبا " للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا.



مسرحية حريم النار

وتكونت لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح المصري من الدكتور أسامة أبو طالب رئيسًا وبعضوية كل من الموسيقار منير الوسمي، والفنان جمال عبد الناصر، والدكتور ومهندس الديكور صبحي السيد، والكاتب الكبير وليد يوسف ، والمخرج محمد أبو داوود، والفنان ومصمم الاستعرضات عاطف عوض.

وبدأت الدورة الثالثة عشر للمهرجان يوم 20 ديسمبر 2020 وهى تحمل اسم دورة "الآباء"، واحتفل فيها المهرجان بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م، وضمت اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان"، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور، والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى، والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق.