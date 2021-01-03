شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين وافى تهدى جائزتها بالقومى للمسرح إلى والدها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الفنانة ياسمين وافي علي جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسرحية " أفراح القبة " بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشربرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل .

وقالت ياسمين لليوم السابع أنها سعيدة بتلك الجائزة خاصة أن العمل الذي شاركت من خلاله بالمهرجان وهو مسرحية " أفراح القبة " حصد العديد من الجوائز وصلت لـ 6 جوائز ، كما اشارت ياسمين وافي أنها تهدي تلك الجائزة لروح والدها الفنان الكبير الراحل ممدوح وافي .



ياسمين وافي تحصل علي جايزة اتفضل ممثلة

يذكر أن الفنانة ياسمين وافي كانت قد تسلمت تكريما في احتفالية 50 سنة فن للنجم محمد صبحي الذي كرم والدها الفنان الراحل ممدوح وافي الذي شارك في الكثير من الأعمال المسرحية والتليفزيونية مع النجم محمد صبحي ومنها مسرحية " الهمجي " ، ومسلسل " ونيس " وأعمال أخري .



ياسمين مع والدها الراحل ممدوح وافي

مسرحية " أفراح القبة " تدور أحداثها حول فرقة ‏مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، ‏ويكتشف الممثلون فى كواليس المسرح، أن أحداث المسرحية تدور ‏حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقاف هذه ‏المسرحية، لكن صاحب الفرقة " سرحان " يُصر على استكمال العمل، ويجد ‏الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.‏



ممدوح وافي وابنته ياسمين

والعرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم وإخراج محمد يوسف ‏المنصور، وبطولة عبد المنعم رياض وجيهان أنور ومحمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، ‏مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، ‏عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام ‏علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، ‏تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم ‏حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.‏