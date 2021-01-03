الصور الأولى من خطوبة حسني شتا وهاجر الشرنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان حسني شتا، مساء الأحد، خطوبته على الفنانة هاجر الشرنوبي.

ونشر "حسني" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورا مع خطيبته هاجر الشرنوبي.

يُذكر أن حسني شتا شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

بينما آخر أعمال هاجر الشرنوبي مسلسل "الوجه الآخر" مع النجم ماجد المصري، من إخراج سميح النقاش، وﺗﺄﻟﻴﻒ فداء الشندويلي.