صورة| أول ظهور لحنان مطاوع وابنتها احتفالاً بالعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة حنان مطاوع، على الظهور الأول بالعام الجديد، أمام الجمهور، بصحبة ابنتها أماليا.

ونشرت حنان، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل ما في حياتي.. كل سنة وإنتوا طيبين ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم".

يذكر أن، آخر أعمال حنان مطاوع، حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" بطولة بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، ومن تأليف أمين جمال وشريف يسري، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.