رابطة الإنتاج المسرحي المشترك تطلق مسابقة التأليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت رابطة الإنتاج المسرحي المشترك ATPA للشباب العربي عن إطلاق مسابقة التأليف المسرحي 2021 في دورتها الأولى، والتي تحمل اسم "مارون النقاش"، وقد رصدت الرابطة جوائز قيمة للمسابقة.

و أكد مؤسس ورئيس الرابطة الدكتور سامي الجمعان أن الرابطة تعمل من أجل شراكة مسرحية عربية مستدامة، وهدفها من إطلاق المسابقة عدم احتقار النصوص على كتاب بعينهم بل فتح المجال لكل عربي لتقديم ما لديه، وفق ما تنص عليه شروط المسابقة، وهي:

- ألا يقل عمر المتسابق عن 25 عاما وألا يزيد عن 35.

- أن يُكتب النص باللغة العربية الفصحى .

- لا تتجاوز صفحات النص 25صفحة، حجم A4، نمط الخط TIMES NEW ROMAN، وحجم البنط 16.

- لا تقبل نصوص المونودراما، والنصوص المكتوبة لفئة الأطفال.

- يرفق الكاتب مع نصه صورة من جواز السفر.

- النصوص الفائزة تصبح ملكا للرابطة لمدة ثلاث سنوات، يحق لكاتبها بعد انقضاء المدة المقررة التصرف في نصه.

- يحق للرابطة استبعاد أى نصوص تسيء للأديان أو تروج للعرقية أو القضايا السياسية أو لا تحترم الأخلاق.

- ويحق للرابطة طباعة ونشر النصوص الفائزة.

- آخر موعد لاستلام المشاركات 15 فبراير 2021

أما الجوائز فهي تعطى للمراكز الثلاثة الأولى على النحو التالي:

- الأول 1500 ريالا سعوديا وشهادة الرابطة للتأليف المسرحي.

- الثاني 1200 ريالا سعوديا وشهادة الرابطة للتأليف المسرحي.

- الثالث 1000 ريالا سعوديا وشهادة الرابطة للتأليف.