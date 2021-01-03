"رومانسية إيسو وويسو".. "شاهد" تروج لمسلسل "اللعبة 2" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روجت منصة "شاهد vip"، لمسلسل "اللعبة 2" المنتظر طرحه قريبا للنجمين هشام ماجد وشيكو.

ويظهر في مقطع فيديو بعنوان "وحشتنا رومانسية إيسو وويسو" نشرته المنصة عبر قناتها بموقع "يويتوب"، شيكو وميرنا جميل "إيسو وويسو" ومعاهما طفليهما "أكرم وكريمة"، ويتحدث "ويسو" قائلا: "عارفة يا إيسو، أنا بحب أكرم أوي، بيفكرني بيكي، شبه مامته بالظبط"، وترد "إيسو" قائلةً: "عارف يا ويسو، أنا بحب كريمة أوي، بتفكرني بيك، شبه باباها بالظبط"، ويعلق: "ياه يا حبه"، وتعلق: "ياه يا قلبه".

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومحمد أوتاكا، وتنضم النجمة رانيا يوسف للجزء الثاني من العمل الذي أشرف على كتابته فادي أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، إخراج معتز التوني.