ينافس في رمضان 2021.. فارس الأندلسي ينضم لأبطال "ولاد الغول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الممثل الشاب فارس الأندلسي في بطولة المسلسل التونسي "ولاد الغول" للمخرج مراد بالشيخ، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2021، ليكون أول مسلسل رمضاني لفارس بعد نجاح دوره في مسلسل Messiah على منصة نتفليكس.

ولاد الغول هو مسلسل من 30 حلقة يخرجه مراد بالشيخ وسيناريو رفيقة بوجدي، وهو دراما اجتماعية تصور أوجه الحياة وتناقضاتها وصراعاتها لشخصيات كثيرة تجمعهم علاقات عائلية متشعبة.

وإضافة إلى فارس الأندلسي، يشارك في بطولة الفيلم النجمين فتحي الهداوي، وحيدة الدريدي، وكذلك عدد كبير من الممثلين منهم حلمي الدريدي وسارة حناشي ويوسف مكسي ومرام بن عزيزة وياسمين بوعبيد وفتحي المسلماني وشاكرة رماح.

فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة سكرين إنترناشونال لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق Messiah على منصة نتفليكس، وخلال مسيرته السابقة تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير قانون الصمت (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بمهرجان كان السينمائي.