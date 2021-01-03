خاص| جميلة عوض تستعد لـ"المحكمة".. وهكذا تقضي وقت فراغها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة جميلة عوض الاستعداد لتصوير فيلمها الجديد "المحكمة"، والذي يجمعها بعدد كبير من الفنانين، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

جميلة كانت انشغلت الفترة الأخيرة بمتابعة ردود الفعل على حكاية "لازم أعيش" ضمن مسلسل "إلا أنا"، والتي حققت نجاحا كبيرا، وحصلت عن دورها فيها على تكريم، وبعدها عكفت على قراءة الأعمال السينمائية والتليفزيونية المعروضة عليها.

وبسؤالها عن كيف تقضي وقت فراغها، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت قضاء الجميع مدة طويلة في المنازل بسبب الحظر، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قالت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قضيته بين الجلوس مع جيراني، أو مجيئهم للجلوس معي، وفي الأكل، ومشاهدة التليفزيون معهم، الحديث مع أصحابي عبر الهاتف وقت أطول، متابعة الانستجرام أكثر، ومشاهدة عدد كبير من الأفلام".

وتابعت "حاولت الاستمتاع والحصول على أكبر قسط من الراحة، لان وقت انشغالي بالتصوير أشعر أن شهرين عمل بمثابة 6 أشهر، ليس هناك نوم إلى جانب التعب الجسدي بسبب الإجهاد والتصوير المستمر لساعات طويلة، والتعب النفسي المتعلق بتفاصيل الشخصية ومعاناتها، فكنت حريصة على أن استمتع بالوقت مع عائلتي".

"إلا أنا" شارك في بطولتها فراس سعيد، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور.