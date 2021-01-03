"كم افتقدك كثيرًا".. رانيا محمود ياسين تبعث رسالة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن حزنها بفقدان والدا الفنان الراحل محمود ياسين.

نشرت رانيا صورة والدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "كم افتقدك كثيرا يا حبيبي، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناته، اللهم اغسله بالثلج والماء والبرد اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم أفرشه من فراش الجنة اللهم اسقيه من أنهار الجنة من يدي رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم شربة هنيئًة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا".

أضافت رانيا: "اللهم انظر له نظرة الرضا فمن تنظر له لا يعذب أبدا، اللهم اجعله ممن قلت فيهم (فرحين بما آتاهم الله من فضله) اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اجعل في يمينه نورا، في شماله نورا، واجعل قبره نور من نورك يا نور السموات والأرض، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم يمن كتابه وآنس وحشته وآمن روعته واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

تابعت: "واللهم ارزقه شفاعة النبي صل الله عليه وسلم، وارزقه الجنة ونعيمها في الفردوس الأعلى مع الشهداء والأنبياء والصديقين، يا رب صل اللهم وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي وعلى آله وأصحابه".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.