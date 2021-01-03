أمينة تستعد لـ طرح "سوق الجدعنة" قريبًا

كشفت المطربة الشعبية أمينة عن تقديم مهرجان يحمل إسم "سوق الجدعنة" وهو ديو غنائي يجمعها مع مطرب المهرجانات محمود معتمد وأنها تظهر فى الكليب بشكل جديد ومختلف بأنها تمزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب وسيتم عرضها قريبًا.

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أكدت أمينة بأن سيطرح كليب "سوق الجدعنة" علي عده مراحل والتي تبدأ بطرحها أولاً علي طريقة إلاغنية السينجل لجذب الجمهور المتابع لها بشغف ثم ثانياً طرحها على نظام المزج مابين "lyrics" والفيديو كليب لعرضها علي أحد القنوات الفضائية وعبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ال"يوتيوب" وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة

وغيرها وذلك بإحساسها المختلف وكلماتها المرهفة.

أضافت أمينة بأن تدور كلمات "سوق الجدعنة" عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والمروءة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر الخابثين بل إن لديهم قناعة بأن هذا هو التصرف السليم .

وأوضحت أمينة بأنها تقدم هذه الحدوتة علي طريقة المهرجانات ولكنها بأسلوب ليس به أدني اسفاف لكي تصل إلي جميع الأعمار وتدخل جميع المنازل لتتناسب مع العادات والتقاليد المصرية وغيرها معربة عن أمنياتها بأن تنال هذه الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها.

وأستكملت أمينة بأنها تواكب تتطورات

أساليب الغناء الحديث المنتشر حالياً بين شباب الجيل الحالي إلا وهو تقديم موضة المهرجانات مما لديها تأثير مبهج وفعال في جميع المناسبات الإجتماعية وغيرها مع مراعاة الأخذ في الإعتبار بعدم تقديم كلمات مبتذلة تثير الإثارة والجدل للحفاظ على المعايير والقيم التي يتقبلها المجتمع .

كليب "سوق الجدعنة" يجمع كل من المطربة الشعبية أمينة ومطرب المهرجانات محمود معتمد وهي من كلمات وألحان وتوزيع أسلام مونتي.

وفي سياق أخر تنتظر الفنانة والمطربة الشعبية أمينة عرض فيلم "الشرابية" لمجموعة من النجوم إلا وهم النجمة أمينة ، علاء مرسي ، راندا البحيري ، لطفي لبيب ، أحمد عبدالله محمود ، سليمان عيد ، حسن عبد الفتاح ، علاء زينهم ، جمال فؤاد ، اللبنانية دومينيك حوراني وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي وإخراج معوض إسماعيل ومن المتوقع عرضة بدور العرض السينمائي قريبًا.