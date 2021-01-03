شاهد.. طريقة تعامل أحمد العوضي مع ياسمين عبدالعزيز في التصوير والمنزل

كشف النجم أحمد العوضي بأن مسلسل "اللي مالوش كبير" ، الذي يشارك فيه البطولة مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول عمل يجمعهما بعد الزواج يحمل العديد من المفاجآت على عكس التوقعات.

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وصرح العوضي خلال مداخلة هاتفية

مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي أنه يتعامل مع زوجته ياسمين عبد العزيز أثناء التصوير على أنها نجمة محترفة وفصل علاقتهما الزوجية، عن موقع التصوير لكن في المنزل يعودان الزوجين مرة أخرى.

مسلسل "اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز

،أحمد العوضي، محمد عبد العظيم ،بدرية طلبة ،دينا فؤاد، من تأليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز قد شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.