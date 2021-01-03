أعرب المخرج عمرو سلامة عن إستيائه وإنزعاجه الشديد، من تعليقات بعض المتشددين الإسلاميين على وفاة الكاتب وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح أمس السبت عن عمر يناهز 77 عاما.
اقرأ ايضاً..معلومات لا تعرفها عن السيناريست الراحل وحيد حامد
وغرد سلامه عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصلالإجتماعي " تويتر - Twitter" قائلاً: "تعليقات الإسلاميين على وفاة وحيد حامد أكبر إثبات أن رأيه فيهم كان حقيقيا".
الجدير بالذكر أن وحيد حامد توفي في الساعات الأولى من صباح السب الثاني من يناير الجاري، وذلكبعدما تم نقله الأيام الماضية إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من مشاكل في القلب والرئة وتدهور في وظائف الكبد.
شيعت جنازة الراحل عقب صلاة ظهر نفس اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمشاركة العديد من نجوم الفن مثل إلهام شاهين وعزت العلايلي والكاتب بشير الديك وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سلامة يعبرعن غضبه من تعليقات الإسلاميين على وفاة وحيد حامد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.