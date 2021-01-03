عمرو سلامة يعبرعن غضبه من تعليقات الإسلاميين على وفاة وحيد حامد

أعرب المخرج عمرو سلامة عن إستيائه وإنزعاجه الشديد، من تعليقات بعض المتشددين الإسلاميين على وفاة الكاتب وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا صباح أمس السبت عن عمر يناهز 77 عاما.

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وغرد سلامه عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل

الإجتماعي " تويتر - Twitter" قائلاً: "تعليقات الإسلاميين على وفاة وحيد حامد أكبر إثبات أن رأيه فيهم كان حقيقيا".

الجدير بالذكر أن وحيد حامد توفي في الساعات الأولى من صباح السب الثاني من يناير الجاري، وذلك

بعدما تم نقله الأيام الماضية إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من مشاكل في القلب والرئة وتدهور في وظائف الكبد.

شيعت جنازة الراحل عقب صلاة ظهر نفس اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمشاركة العديد من نجوم الفن مثل إلهام شاهين وعزت العلايلي والكاتب بشير الديك وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وغيرهم.