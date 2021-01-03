بصورة الشاب خالد يرد علي شائعة (وفاته)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعة تعرض الشاب خالد لحادث سير ما أدى إلى وفاته، وتصدر هذا الخبر مواقع البحث المختلفة، كما أثار الكثير من الجدل بين محبى وعشاقى النجم الشهير حول العالم. اقرأ ايضاً.. الشاب خالد ورودج يطرحان كليب إسمها بيروت ورد الشاب خالد علي الشائعات بنشر عدة صور على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ، ويظهر فالصور بجانب سيارته مبتسماً وبحاله صحية جيدة. وفي نفس السياق صرح مصدر مقرب من الشاب خالد لوسائل الإعلام الجزائرية بأن النجم الشهير بصحة جيدة ولم يصبه أي أذى بل يتواجد الآن في دبي. الجدير بالذكر الشاب خالد حقق شعبية جارفة بأغنياته المميزة التي حققت نجاح مذهل حول العالم، ومن أبرز أغنياته: "c'est la vie" و"عايشة" و"هي هي" و"عبد القادر"، وغيرهم.

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