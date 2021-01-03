احتفالاً بالعام الجديد أبو الليف يطرح أغنية (عيب كده).. شاهد

طرح النجم نادر أبو الليف أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "عيب كده"، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناته الرسمية على اليوتيوب.

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جاء ذلك ضمن احتفالات العام الجديد 2021، الأغنية كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين وتوزيع بيرم ومكساج أسامة عبدالهادي، ونجحت الأغنية في تحقيق مليون مشاهدة خلال الأيام الأولى من عرضها.

وكشف معتز أمين كواليس الأغنية قائلًا: بداية العمل على الأغنية كان من

خلال تراك موسيقى، ثم بدأنا بتنفيذه والعمل عليه، ثم أضفنا الكلمات التي كانت مناسبة تمامًا لشخصية أبو الليف لكونها خفيفة.

وأضاف: أحببنا أن نواكب الأحداث التي نمر بها في الشارع، كما أننا فضلنا أن نمسك العصا من المنتصف بتقديم عمل غنائي فيه روح أبو الليف وأيضًا فيه جزء من المهرجانات الغنائية المنتشرة في الشارع المصري والعربي.

كلمات الأغنية:

ماشي دغري ومتاكل حقي ولا بنطق

يا حوسه حلى بعيد عني وذقي صاجي إتطبق

إكمني ماليش ضهر ولا واسطة متسوح

يبقى وسع شوف حالك ي أسطي روح روح

ليه معاندة معايا بس ي دنيا ليه وملاطشه

حاطه ليه نقرك بنقري و قلبي عاملاه ملطشه

سانه ليه نابك عليا وهات ف جسمي عضعضه

قافلة ليه الدُومنة ليا و كل سككي معقده

كل همك تفرميني و جوة خلاطك ترمينى

للخسيس بترجي زهرك و الأصيل بالمنفضه

وأما وقت الشدة أعوزك تحلقيلي و تلوي بوزك

قفشه وصدرتيلي ضهرك لفي وشك عيب كدة

محلمتش انا بقصر وعزبة ولا ڨيلا

حتى أقصى طموحي ي ناس فزبة بمنفلا

بطلع من نقره لدحديره حبساني حابسه

علطول لبسالي التكشيرة وفوقي كابسه