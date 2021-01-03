لمشاهدة مُلخص أنت أطرق بابي الحلقة 25.. تعرف على تردد قناة فوكس الناقلة للمسلسل

تصدر "أنت أطرق بابي"، معدلات الأكثر تداولًا وبحثًا عبر موقع جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية بعدما عرضت الحلقة الـ 25 على القناة الحصرية للمسلسل فوكس التركية.
ويسعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من نشطاء السوشيال ميديا بالسعودية والوطن العربي المتابع لأحداث مسلسل أنت أطرق بابي، بالبحث على قناة فوكس التركية لمتابعة المسلسل الذي يعرض يوم السبت من كل أسبوع .
تنشر "بوابة الوفد"، لكم تردد قناة فوكس FOX التركية 2020 الناقلة لمسلسل أنت أطرق بابي عبر موقعنا، حيث تُعد هذه القناة واحدة منأفضل القنوات الفضائية التي تُقدم الكثير من المسلسلات الجذابة وتمتلك حقوق بث الكثير من المسلسلات التركية ومن بينهم المؤسس عثمان، ومسلسل أنت أطرق بابي وغيره، والجدير بالذكر أن مسلسل أنت أطرق بابي سوف يتم عرضه يوم الأربعاء بدلاً من عرض مسلسل طائر العنقاء.
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11296.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: V.
معدل التصحيح: 3/4.
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