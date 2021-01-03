هشام حداد يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا… وهذا وضعه الصحي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 07:10 مساءً - منذ 24 دقيقة هشام حداد أعلن الإعلامي هشام حداد مقدم برنامج HISHOW عبر “صوت بيروت انترناشونال” إصابة زوجته ومدبّرة منزله بفيروس كورونا. وغرّد حداد في عبر تويتر قائلاً “بالامس جاءت نتيجة اختبارات الكوفيد لزوجتي ومدبرة المنزل ايجابية ونتيجتي سلبية، ولكني رغم ذلك سأضطر لحجر نفسي لمدة عشرة ايام مع اعادة الاختبار علما انني اعاني من عوارض قاسية كالحرارة العالية والاوجاع الجسدية المبرحة مم يرجح اصابتي.” وأضاف:” للاسف لا حلقات جديدة قبل نهاية الحجر”.

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