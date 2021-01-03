منصات البث التدفقي إلى مفترق طرق في 2021

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"الخليج 365" من بيروت: بعد عام تاريخي عندما دخلت عدة منصات جديدة بميزانيات بلغت مليارات الدولارات على خط المنافسة في جذب إهتمام المشتركين بخدمات البث التدفقي يبرز سؤال لمزودي الخدمة الجديدة: الى اين بعد ذلك؟

قائمة أبرز اللاعبين الجدد في لعبة البث المباشر تضمنت منصات Apple و Disney و NBCUniversal و WarnerMedia دخلوا على خط المنافسة بقوة هذا العام ونجحوا جميعًا في تحقيق مكاسب بدرجات متفاوتة. (بينما فشلت منصة كويبي وخرجت من دائرة المنافسة).

تحتاج كل منصة الآن إلى وضع آلية للتطور على المدى الطويل. فمن الواضح أن كورونا ساهمت في ارتفاع نسب الاشتراك والمشاهدة لمنصات التدفق عام 2020 بشكل غير مسبوق مما ينذر بتغييرات كبيرة على صعيد سلوكيات المشاهدة في المستقبل.

يقول مسؤول إعلامي رفيع المستوى: "قبل عقد من الزمان ، أو حتى قبل خمس سنوات ، كانت الشركات الإعلامية تتلمس مجال البث التدفقي بحذر، وكانت أكثر تركيزًا على استمرار أعمالها بالطريقة التقليدية". "الآن ، لم يعد الأمر يحتمل التردد. هذه الشركات ترى أنه يتعين عليها التصرف وبسرعة ".

تتنوع استراتيجيات تقليل "التغيير المفاجئ" - أي التمسك بالمشتركين - حيث ستضيف HBO Max إعلانات لمنصتها وستنطلق دوليًا ؛ بينما ستحتاج Disney + إلى إدارة وتسويق طوفان من الأعمال الأصلية الجديدة ؛ أما Apple TV + فهي تضع رهانات كبيرة على الأفلام. ومع ذلك ، فإن المهمة الرئيسية لهم جميعًا هي أن يؤمن المشاهدون بأن الإشتراك في منصاتهم ضرورة.

يستمر البث التدفقي في تغيير أشكال المشاهدة الأخرى. مع استمرار تضاؤل ​​اشتراكات البث التلفزيوني المدفوع في عام 2020 ، بلغ عدد الأسر التي تشترك في خدمات البث المتعددة 61٪ ، مقارنة بـ 48٪ في عام 2019 ، وفقًا لما ذكرته باركس أسوشيتس.

حيث قدّر تحليل Ampere متوسط ​​عدد خدمات الاشتراك لكل منزل بـ 3.8 حتى قبل الوباء ، مقارنة بـ من 2.8 قبل عام.

وبحسب باركس اسوشييتس وصل العدد الإجمالي لمنافذ SVOD (البث التدفقي للفيديو حسب الطلب) إلى ما يقرب من 300 منفذ ، أي ضعف العدد عن عام 2014. هذا العدد الكبير يرفع مستوى المنافسة بين المنصات الجديدة التي تتطلع إلى التميز عن المجموعة.

قال توم رايان ، الرئيس والمدير التنفيذي للبث المباشر في ViacomCBS ، لـموقع Deadline: "للحصول على فرصة رائعة للانطلاق ، يجب أن تكون خدمة ينجذب إليها الناس ويريدون استخدامها بانتظام". سوف تتطلع ViacomCBS أيضًا إلى الارتقاء إلى المستوى في عام 2021 من خلال تغيير العلامة التجارية الطموح لـمنصة CBS All Access لتصبح Paramount +.

ديزني +

من بين المنصات الجديدة ، كانت Disney + الخدمة الوحيدة التي برزت بوضوح. حيث تجاوزت توقعاتها الأولية للمشتركين لمدة خمس سنوات في أشهر فقط، لتصل إلى 86.8 مليون مشترك بحلول الثاني من ديسمبر.

ووعد يوم مستثمري الشركة في ديسمبر بأكثر من 100 عنوان جديد لفيلم ومسلسلات أصلية في طور الإنتاج حالياً.

وتقول الشركة إن منصة Disney + تتوقع ان تصل الزيادة في عدد مشتركيها مابين 230 مليون الى 260 مليون مشترك بحلول عام 2024، مما سيترتب عليه زيادة إنفاقها السنوي على المحتوى لأربعة أضعاف أي ما لا يقل عن 8 مليارات دولار بحلول ذلك الوقت.

يقول التنفيذيون إن تحقيق الأرباح سيبدأ أيضًا بحلول ذلك الوقت. فعلى الرغم من أن الشركة شهدت أسوأ سنة مالية منذ أربعة عقود ، حيث شل فيروس Covid-19 المتنزهات الترفيهية والرياضات الحية والمسارح، ارتفعت أسهم Disney بنسبة 24٪ في عام 2020 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق تقريبًا بسبب تركيزها على البث.

نتفليكس ونادي الثلاثة الكبار

Netflix التي تتربع على عرش منصات التدفق بـ 195 مليون مشترك عالميًا عززت موقعها الريادي خلال أزمة كورونا حيث أضافت 26 مليون مشترك في النصف الأول من عام 2020، وهو ما يقرب من العدد الذي اكتسبته خلال عام 2019 كاملاً.

فمن Tiger King في مارس إلى The Queen's Gambit وThe Crown في الخريف، أصدرت إمدادًا ثابتًا من العناوين الأصلية التي يجب مشاهدتها و حصدت فوائد استثمارها الذي دام أكثر من عقد في البث التدفقي.

كما شهد الأعضاء القدامى الآخرين في نادي "الثلاثة الكبار" للبث المباشر ، Hulu و Amazon Prime Video ، ارتفاعات حتى مع مجموعة كبيرة من المنافسين الجدد ، مما يدل على أن البث ليس لعبة محصلتها صفر.

أصبحت الأفلام أحد ركائز إستراتيجية Netflix ، وتستعد الشركة لرؤية مجموعة أخرى من الترشيحات لجوائز الأوسكار هذا العام ، لا سيما مع تخفيف متطلبات أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة. أصبح الفيلم أيضًا محورًا رئيسيًا للاعبين الكبار الآخرين ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الوباء أبقى السينمات مغلقة في العديد من الأسواق الرئيسية.

وقامت HBO Max ، التي كانت آخر مشغل بث جديد تم إطلاقه في مايو الماضي ، بأجرأ خطوة في القطاع السينمائي من خلال وضع فيلم Wonder Woman 1984 وكامل قائمة Warner Bros لعام 2021 على خدمتها في نفس الوقت الذي تم عرضها في السينمات.

كانت العوائد المبكرة من الجزء الثاني من فيلم Wonder Woman مبشرة، حيث تضاعف وقت المشاهدة الإجمالي ثلاث مرات مقارنة بيوم عادي في نوفمبر، ونصف المشتركين المباشرين بالتجزئة شاهدوا الفيلم في يوم عيد الميلاد.

نظرًا لأن النموذج المعقد الذي اعترف به المسؤولون التنفيذيون في الشركة كان عقبة في البداية، فإن معظم المشتركين الذين يدفعون لمشتركي HBO لم يقوموا بعد بتنشيط اشتراكات HBO Max الخاصة بهم، والتي تتوفر لهم دون أي تكلفة إضافية. (يدفع أولئك الذين قاموا بالتسجيل مباشرة 15 دولارًا شهريًا). اعتبارًا من أكتوبر، كان هناك حوالي 3.6 مليون مشترك مباشر بالتجزئة (شراء الفيلم بشكل منفصل عن الاشتراك الشهري) في HBO Max. في كانون الأول (ديسمبر) ، تم تنشيط HBO Max من قبل 12.6 مليون مشترك.

هذا المقياس متأخر عن العديد من المنافسين، لكن المديرين التنفيذيين يقولون إنهم يتقدمون على أهداف المشتركين الداخليين ويظلون "سعداء" بالنتيجة. وتتوقع شركة WarnerMedia الوصول إلى ما بين 75 مليون إلى 90 مليون مشترك بحلول عام 2025 ، 50 مليون منهم في الولايات المتحدة.