كورونا يؤجل عودة عجلة الإنتاج لأبرز مسلسلات شبكة CBS

"الخليج 365" من بيروت: أجلت CBS Studios مواعيد العودة إلى الإنتاج لخمسة مسلسلات كان من المفترض ان تعود الى العرض في الموسم الحالي، بما في ذلك NCIS و NCIS: Los Angeles.

تأتي هذه الأخبار بعد يوم من مناشدة إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس صناع السينما والتلفزيون على التفكير في إيقاف الإنتاج مؤقتًا لبضعة أسابيع بسبب الزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء المقاطعة وبعد ساعات من تم تمديد فترة الحجر المنزلي لجنوب كاليفورنيا إلى 16 يناير.

بالإضافة الى CBS هناك عدد من الاستوديوهات التلفزيونية وشاشات البث الأخرى ممن يراجعون الموقف أيضًا ، مما يبشر باحتمال حدوث تأخيرات إضافية في بدء الإنتاج لأعمال أخرى.

وفقًا للمصادر ، أجلت CBS Studios بدء الإنتاج لمدة أسبوع لمسلسلها الذي كان من المقرر أن يعود في 4 يناير ، NCIS ، NCIS LA و Seal Team - جميعها لـ CBS.

بالأضافة الى Why Women Kill من إنتاج (CBS All Access) و Diary of a Future President من إنتاج (+Disney) تمت جدولتهم للعودة في 11 يناير. إلى جانب المسلسلات الأخرى التي كان من المقرر أن يبدأ تصويرها في وقت لاحق في يناير.

قالت وزارة الصحة في بيان أرسل لشركات الإنتاج : "على الرغم من السماح بإستمرار عمليات الإنتاج لقطاعات الموسيقى والتلفزيون والأفلام ، فإننا نطلب منكم التفكير بشدة في إيقاف العمل مؤقتًا لبضعة أسابيع خلال هذه الزيادة الكارثية في حالات كوفيد".

ونصح البيان بـ "تحديد الأنشطة ذات المخاطر العالية وتأخيرها ، والتركيز على الأعمال منخفضة المخاطر في الوقت الحالي ، إذا كان ذلك ممكنًا."

وبناءً على طلب وزارة الصحة ، ذكّرت FilmLA صانعي الأفلام بأن "السفر لأغراض الإنتاج غير مستحسن حاليًا". على الرغم من أن الدولة تسمح بالسفر للإنتاج ، إلا أنها تزيد من مخاطر COVID. وحذر البيان أيضًا من أن "المستشفيات ممتلئة تقريبًا في كل مكان" ، مشجعة صانعي الأفلام على "إبقاء طاقم الممثلين والطاقم الفني بالقرب من المنزل".

