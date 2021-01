2020 تسجل عدد قياسي من المخرجات النساء ممن عملن على مشاريع ضخمة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

"الخليج 365" من بيروت: سجلت هوليوود عدداً قياسياً من النساء اللواتي إحتللن الصدارة في العمل على أفلام كبرى في عام 2020، وفقًا لدراسة جديدة من "مركز دراسة المرأة في التلفزيون والسينما" في جامعة ولاية سان دييغو.

مثّلت النساء 16٪ من المخرجين الذين عملوا على أكثر 100 فيلم ربحًا في عام 2020، وهي علامة عالية لتمثيل النساء خلف الكاميرا.

حيث شهدت النسبة زيادة لافتة مقارنة بـ 12٪ في عام 2019 و 4٪ في عام 2018، وهي دليل على أن الضغط على الاستوديوهات للترويج لمزيد من صانعات الأفلام قد يؤدي إلى تغيير ملموس.

بالطبع ، كان هذا عامًا لا مثيل له، شهد توقف صالات السينما لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا. وهذا يعني أيضًا أن بعضًا من أكبر الأفلام المدرجة في الميزانية والتي تضم مخرجات مثل فيلم "The Eternals" لكلوي زاهو وفيلم "Black Widow" لكيت شورتلاند ، سيتم طرحها في عام 2021.

وعملت مخرجات مثل كاثي يان ("Birds of Prey") وباتي جينكنز ("Wonder Woman 1984") على بعض الإصدارات الأكثر شهرة لعام 2020.

تتبعت الدراسة ، التي تصدر منذ عقدين من الزمن وتشرف عليها مديرة المركز الدكتورة مارثا لوزين أيضًا توظيف النساء في الأفلام المدرجة في قائمة "لأعلى 20 فيلماً مشاهدة في المنازل" من مجموعات الترفيه الرقمي من مارس حتى ديسمبر 2020. حيث شكلت النساء نسبة 19٪ من جميع المخرجين والكتاب والمنتجين التنفيذيين والمنتجين والمحررين ، والمصورين السينمائيين العاملين على الأفلام التي تمت مشاهدتها في المنزل.

وقالت لوزين في بيان: "النبأ السار هو أننا شهدنا الآن عامين متتاليين من النمو بالنسبة للمخرجات ". "هذا يكسر النمط التاريخي الأخير حيث تتجه الأرقام للأعلى في عام واحد وتنخفض في العام التالي. النبأ السيئ هو أن 80٪ من أفضل الأفلام لا تزال بدون امرأة على رأسها ".

قد تكون الصورة أكثر إشراقًا للمخرجات ، لكنها تزداد ضبابية كلما انخفض عمق الاعتمادات. احتلت النساء 28٪ من وظائف المنتجين و 21٪ من مناصب المنتجين التنفيذيين ضمن أعلى 100 فيلم دخلاً ، بزيادة نقطتين مئويتين في كلتا الفئتين. شكلت النساء 18٪ من المحررين و 12٪ من الكتاب و 3٪ من المصورين السينمائيين. وزاد عدد المصورات بنقطة مئوية ، لكن عدد الكتاب والمحررين انخفض بمقدار ثماني نقاط مئوية وخمس نقاط على التوالي.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأفلام التي تضم مخرجة واحدة على الأقل كانت أكثر عرضة لتوظيف النساء كمحررات أو مصورات سينمائية أو غيرها من الأدوار الرئيسية وراء الكواليس.

على سبيل المثال ، في الأفلام مع المخرجات ، شكلت النساء 53٪ من الكتاب. بينما في الأفلام التي يكون فيها المخرجون ذكورًا فقط ، شكلت النساء 8٪ من الكتاب.

كانت النساء محررات في 39٪ من الأفلام مع المخرجات و 18٪ فقط من الأفلام من الرجال ، وقاموا بتأليف الموسيقى لـ 13٪ من أفلام صانعات الأفلام و 4٪ فقط من الأفلام من المخرجين الذكور.