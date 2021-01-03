شيرين عبد الوهاب تروج للسياحة في مصر بأغنية "أرض الجمال"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: استقبلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عام 2021 بإطلاق أغنية جديدة بعنوان "أرض الجمال" تهدف من خلالها للترويج للسياحة المصرية.

العمل الجديد من كلمات أمير طعيمة، والحان عمرو مصطفى، وتوزيع أمير و إيهاب سمير، وهندسة صوتية: محمد إسماعيل، وتم إطلاقها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن مشاهد من أبرز المواقع السياحية المصرية، دون أن تظهر شيرين مكتفية بوضع صوتها فقط.

تقول كلمات الأغنية: "مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك .. ويا رب يبقى الجاي خير وامان .. سحر الطبيعة هرم ونيل.. وسهر وليل غير اي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان، بحر وسما .. سحر وخيال .. على ارضنا.. ارض الجمال .. وجمال هنا .. مخطرش يوم عـ البال".