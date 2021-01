جينيفر لوبيز تقدم عرضاً مبهراً عشية رأس السنة في تايم سكوير

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

تألقت النجمة الأميركية جينفر لوبيز في إحتفالية ليلة رأس السنة في تايمز سكوير بنيويورك، الساحة التي خلت من المحتلفين واقتصر الحاضرين فيها على طاقم العمل وبعض أفراد الطاقم الطبي، نتيجة الاجراءات الواقائية التي فرضها فيروس كورونا.

وقدّمت لوبيز البالغة من العمر 51 عاماً، وصلة غنائية استعراضية قبل حلول منتصف الليل وأطلّت بإطلالةٍ بيضاء بالكامل من توقيع فالنتينو. وسألت لوبيز الحضور الخجول الذي كان في الساحة "كيف تشعرون الليلة؟"

وقبل انتهاء العام 2020 قالت لوبيزز "17 دقيقة و2020 ستنتهي، لقد نجحنا!" وتابعت "علّمتنا هذه السنة أن نشعر بالامتنان لما نملك ونُقدّر كل لحظة. لقد فقدنا الكثير من الأشخاص".

أدت لوبيز مدلي لأغانيها الناجحة ، نذكر منها "Dance Again" و "Waiting for Tonight" ، وغنت "Dream On" لفريق إيروسميث.

وأضافت: "الليلة سنعيش ، سنحب وسنرقص مرة أخرى". "وسنستمر في الحلم. منذ عشرين عامًا ، غنيت هذه الأغنية ، ولم نكن بحاجة إليها أبدًا بقدر إحتياجنا لها الليلة ." مشيرة إلى أغنيتها لعام 2012 "الرقص مرة أخرى

وخلال وصلتها قامت لووبيز بالتزحلق على ركبتيها متجهة صوب الكاميرا في حركة اثارت الجدل فيما اذا كانت حادثة بسبب النظرة التي علت وجهها وهي توشك على الإرتطام بالكاميرا، لوبيز نشرت هذا المقطع وعلقت عليه قائلة: الارتطام بسنة 2021 هكذا ...

كما نشرت فيديو من كواليس الاعداد للسهرة وعلقت عليه قائلة: "الليلة الماضية كانت سريالية جدا !!!! كنت أستقل قطاري 6 و S إلى تايمز سكوير لتصوير فيديو قصير اعددناه من أجل العرض الليلة. كان القطار بأكمله يحتوي على جميع ملصقات #JLOBEAUTY ... وكنت غارقًة في التفكير في تلك الفتاة الصغيرة التي اعتادت قراءة المجلات على نفس القطار !! ✨????✨ لقد كانت لحظة شعرت فيها بالامتنان الشديد لهذه الرحلة ولكم جميعًا !! أعلم أن هذا العام كان من أصعب الأعوام على الإطلاق ... لكن أحلم ... تتحقق الأحلام كل يوم ولا أطيق الانتظار لكل الاحتمالات والفرص التي تنتظرنا فيها".

يذكر أن الفنانة الأميركية أطلقت مؤخراً خطها الخاص من مستحضرات التجميل التي تحمل عنوان "جي لو بيوتي".

بالإضافة إلى لوبيز ، تضمنت الأمسية أيضًا عروضاً لمايلي سايروس وبيلي بورتر وسيندي لوبر ونيلي وآخرين.