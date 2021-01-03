بيبسي تحتفل بـ 20 عاماً من الشراكة مع عمرو دياب في إعلانها الجديد

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"الخليج 365" من بيروت: تصدر الإعلان الجديد للفنان عمرو دياب مع شركة بيبسي الشهيرة، قائمة الأكثر رواجاً عبر موقع التغريدات تويتر بعد ساعات قليلة من طرحه.

ونشر دياب الإعلان الذي صور على أنغام أغنية “يا أنا يا لأ” عنوان البومه الجديد، مستعرضاً إطلالاته الشهيرة في عدد من أعماله المصورة مثل: “نور العين”، و”أنا عايش”، و”تملي معاك”، و”كمل كلامك” بالإضافة إلى مشهد من فيلم “آيس كريم في جليم”.



ورغم أن الإعلان حقق نسبة مشاهدة عالية، ولكنه أثار الجدل والسخرية في نفس الوقت بسبب الإستعانة بـ "دوبلير" له ليمثل إطلالاته في مرحلة الشباب.

وهذا الشاب البديل (الدوبلير) يدعى حسام مصطفى وعمل من قبل كدوبلير لعمرو دياب، في إعلان "جمع حبايبك" عام 2019 ويبلغ من العمر 31 عاماً.



والجدير بالذكر أن ألبوم دياب "يا أنا يا لأ" يضم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكراً (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها دياب الى "النوستالجيا" أو "الحنين إلى الماضي"، كفكرة لإعلاناته، فمنذ عامين قدم أيضا إعلانا آخر في رمضان 2019، جمع فيه بين الماضي والحاضر، وشاركه العديد من النجوم وأصدقائه القدامى.