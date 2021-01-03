شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى عن محمد بن راشد حاكم دبى: شخصية استثنائية.. نستمد منه الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان حسين الجسمي، رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في الذكرى الـ15 على تولية رئاسة الحكومة الإماراتية، قائلاً: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله شخصية استثنائية".

وأضاف الفنان حسين الجسمي عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلاً: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عنوان للتحدي بكل قوة وجرأة وله حكمة وقدرة في مواجهة الصعوبات دائماً، ونستمد منه الحكمة والقدرة على التفوق والطموح. تشرفت بغناء وتلحين مجموعة كبيرة من قصائده التي تحمل رسائل عميقة ومؤثرة في مختلف المجالات".



حسين الجسمي عبر تويتر

وتحتفل الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاما من الإنجازات التي حققتها حكومة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يأتي الاحتفال هذا العام تزامناً مع استكمال إنجاز مستهدفات رؤية الإمارات 2021 الطموحة التي حددت أولويات حكومات الإمارات منذ إطلاقها عام 2010 حتى عام 2021، والتي كان من أبرز أهدافها أن تكون الإمارات في صدارة دول العالم بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة في عام 2021، وقد أثبتت الأيام قدرة الإمارات على تحويل أهدافها إلى واقع.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فمنذ عام 2010 الذي تم فيه إطلاق رؤية الإمارات 2021 تمكنت الحكومة، من تحقيق كل البرامج والشعارات التي تم الإعلان عنها بشكل مبكر، وبحيث تراكمت الإنجازات بشكل متواصل، بما يؤشر على قراءة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للواقع والمستقبل، حيث تم إطلاق الكثير من المبادرات والبرامج، وحققت الدولة مكانة عالمية، بشهادة كل التقارير الدولية، التي أشادت بقدرة الإمارات على تحقيق المعجزات.