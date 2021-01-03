شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يستمتع بروعة الطبيعة فى أحدث ظهور له بعد أزمة "كسر الصحون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم جورج وسوف أو سلطان الطرب مثلما يحلو لعشاقه تسميته فى أحدث ظهور له مؤخراً من خلال حسابه الرسمى على موقع انستجرام، حيث بدا أثناء استمتاعه بمنظر طبيعى، وصفه بكتابة : "لوحة فنية أم منظر طبيعى"، وذلك في إشارة إلى جمال المنظر، وأضاف : "لحظة تأمل بين روعة الطبيعة وجمال ما صنعه الانسان".



جورج وسوف

ويأتى هذا الظهور بعدما عبر النجم السوري جورج وسوف عن استيائه من تحريف كلامه وتصريحاته، واتهامه بالإساءة للشعب السوري، حيث نشر توضيحا عبر حسابه بموقع "تويتر"، للتأكيد على عدم قصد المعنى الذى وصل خلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية، بعد رفضه لكسر الصحون احتفالا ببداية العام.

وبرر رفضه القيام بهذا الأمر معتبرا أن ذلك حراما وعيبا لوجود ناس "جائعة " دون أن يحدد أين مشيرا إلى أن هناك أشخاص لا تجد قوتها هذه الأيام دون أن يذكر من هم هؤلاء الناس أو جنسيتهم ، وهو ما تم تحريفه من جانب بعض المواقع التي تداولت أن ما يقصده جورج وسوف هو الناس الجائعة في سوريا .

وأكد وسوف في بيان رسمي له أنه عندما رفض تحطيم الصحون في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه في ليلة رأس السنة لم يحدد أن السبب هو أن الناس في سوريا تعاني من الجوع، ولكن لتضامنه بشكل عام مع الجوعى حول العالم.

وكتب في تغريدته :" موضوع رفضي لكسر الصحون بحلقة رأس السنة لأن في ناس جوعانة هذا الكلام صحيح، ولكن أنا ما حددت إن الناس بسوريا جوعانة، حديثي عن الإنسان يتخطى المكان، انا فنان بحس بالناس كلها، وعندما أغني لإسعادهم كلهم"، وأرفق جورج وسوف مع بيانه رابط للحلقة، معلقا:"لمين بحب يسمع صح".