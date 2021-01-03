شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج الكبير يسرى نصر الله، أنه يعانى من أعراض فيروس كورونا، الأمر الذى تطلب منه إجراء بعض التحاليل للاطمئنان على صحته قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجريت عدة تحاليل ويوجد اشتباه في كورونا، وأجريت مسحة كإجراء احتياطي لكى أتأكد من خلالها عما إذا كنت أعانى منها أم لا .

وأعرب المخرج يسري نصر الله مؤخرًا عن خالص تعازيه للوسط الفني والمثقفين والمصريين والعرب أجمع في وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي رحل صباح أمس عن عمر 76 عامًا.

وقال مؤخرًا نصر الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، إن الراحل وحيد حامد صاحب شخصية قوية وحازمة، وبعد التعاون بينهما في مسرحية "احكي يا شهر زاد" تأكد من أن وحيد حامد شخص حر وحريص دائمًا على حريته، ومواجهة الواقع الصعب للبحث عن الحرية.

وأشار إلى أن وحيد حامد عاش لفترة طويلة كغيره من المثقفين الذين يشعرون أنهم صوت الشعب الذي يقع على عاتقهم صوت عامة الشعب للحكام، ويحاول أن ينصح السلطة بأعماله الفنية وكتاباته المتميزة والراقية.

وأوضح أن أفلام وحيد حامد تشهد بموهبته المتنوعة والمتفردة، لما حملته من جرأة وشجاعة لكونها كانت خالية من "الجعجعة" متابعا: "أنا اتشرفت بالعمل مع وحيد حامد".