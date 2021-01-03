شكرا لقرائتكم خبر عن برومو "وقفة رجالة" يتخطى 8 ملايين مشاهدة فى 48 ساعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال 48 ساعة نجح برومو فيلم "وقفة رجالة" في الوصول لرقم كبير على مستوى المشاهدات حينما تخطى 8 ملايين مشاهدة منذ أن تم طرحه وإصداره، من قبل شركة سينرجى فيلمز، وذلك تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر يناير الجارى، حيث سيطرت الكوميديا على مشاهد البرومو.

شركة سينرجى فيلمز ومن خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام كتبت: "أكثر من 8 ملايين مشاهدة في 48 ساعة لتريلر الفيلم".

فيلم "وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.



وقفة رجالة

وطرحت شركة سينرجى فيلمز منذ يومين، الأفيش الرسمي للفيلم فى وقت سابق، والذى تصدره كل الأبطال المشاركين في العمل وهم ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، كما يشارك في الفيلم صفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.