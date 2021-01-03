شكرا لقرائتكم خبر عن إيمليا كلارك تحتفل ببداية العام الجديد مع كلبها "تيد" وتتغزل فيه بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة ايمليا كلارك واحدة من أبرز النجمات على مستوى العالم رغم سنها الصغير، وذلك بفضل مشاركتها فى بطولة مسلسل من أفضل المسلسلات التي حققت مشاهدات كبيرة خلال السنوات الأخيرة وهو مسلسل Game of Thrones "صراع العروش"، ومؤخراً ظهرت النجمة التي تحظى بمتابعة كبيرة على السوشيال ميديا تصل إلى قرابة الـ 30 مليون على انستجرام فقط، فى صورة جديدة بصحبة كلبها تيد.



ايمليا كلارك فى صورتها الأخيرة

وعبرت إيمليا كلارك عن حبها الشديد للكلب في الأيام الأولى من بداية عام 2021، ووجهت رسالة إليه، بقولها: "أردت أن أخبرك أن عام 2021 سيكون كما سيكون، أقل في اتخاذ القرارات والمزيد من التنفس في طريقنا خلال كل يوم جميل نحصل عليه على كوكب الأرض".



ايمليا كلارك على انستجرام

وكانت ابتكرت النجمة العالمية إيميليا كلارك فى وقت سابق طريقة جديدة لحث جمهورها على التبرع لضحايا فيروس كورونا، حيث طالبتهم العام الماضى للتبرع لصندوق الإغاثة الخاص لجمع مبلغ 250 ألف جنيه إسترلينى، فى مقابل تناول العشاء معها عبر الفيديو كول.

ونشرت إيميليا كلارك مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام" تقول به إنها تدعو 12 متبرعا لعشاء فاخر من خلال مكالمة فيديو، وقالت "سنقوم بطبخ العشاء سويا وسنتناوله معا، سنناقش الكثير من الأشياء.. العزلة والخوف وأيضًا مقاطع الفيديو المضحكة"، لافتة إلى أنها لا تستطيع الطهي لذا سيكون الأمر ممتعا.

وأشارت كلارك إلى أن الأموال التي يتم جمعها ستساهم في توفير الدعم لمرضى السكتة الدماغية إلى جانب توفير أسرة في المستشفيات لمرضى فيروس كورونا.