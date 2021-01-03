شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يعبر عن استيائه من تحريف كلامه واتهامه بالإساءة للشعب السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم السوري جورج وسوف عن استيائه من تحريف كلامه وتصريحاته، واتهامه بالإساءة للشعب السوري، حيث نشر توضيحا عبر حسابه بموقع "تويتر"، للتأكيد على عدم قصد المعنى الذى وصل خلال استضافته بأحد البرامج التليفزيونية، بعد رفضه لكسر الصحون احتفالا ببداية العام.

حيث برر رفضه القيام بهذا الأمر معتبرا أن ذلك حراما وعيبا لوجود ناس "جائعة " دون أن يحدد أين مشيرا إلى أن هناك أشخاص لا تجد قوتها هذه الأيام دون أن يذكر من هم هؤلاء الناس أو جنسيتهم ، وهو ما تم تحريفه من جانب بعض المواقع التي تداولت أن ما يقصده جورج وسوف هو الناس الجائعة في سوريا .



جورج وسوف

وأكد وسوف في بيان رسمي له أنه عندما رفض تحطيم الصحون في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه في ليلة رأس السنة لم يحدد أن السبب هو أن الناس في سوريا تعاني من الجوع، ولكن لتضامنه بشكل عام مع الجوعى حول العالم.

وكتب في تغريدته :" موضوع رفضي لكسر الصحون بحلقة رأس السنة لأن في ناس جوعانة هذا الكلام صحيح، ولكن أنا ما حددت إن الناس بسوريا جوعانة، حديثي عن الإنسان يتخطى المكان، انا فنان بحس بالناس كلها، وعندما أغني لإسعادهم كلهم"، وأرفق جورج وسوف مع بيانه رابط للحلقة، معلقا:"لمين بحب يسمع صح".