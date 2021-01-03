شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف رد الشاب خالد على شائعة وفاته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاب خالد يتصدر تريند جوجل

تصدر الشاب خالد مواقع البحث المختلفة وذلك بعد تداول شائعة عن تعرضه لحادث سير ما أدى إلى وفاته وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبى وعشاقى النجم الشهير حول العالم.

لكن يبدو أن الشائعات التى تحيط نجوم العالم لم تتوقف أو تنتهى، ففى الوقت الذى انتشرت فيه هذه الشائعة، نشر النجم الشهير عدة صور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" وهى الصور التى التقطت له فى دبى فى أول تعليق له بعد هذه الشائعة.



الشاب خالد

وقد صرح مصدر مقرب من الشاب خالد لوسائل الإعلام الجزائرية بأن النجم الشهير بصحة جيدة ولم يصبه أي أذى بل يتواجد الآن في دبي.



الشاب خالد في دبي

يذكر أن الشاب خالد حقق شعبية جارفة بأغنياته المميزة التي حققت نجاح مذهل حول العالم، ومن أبرز أغنياته: "c'est la vie" و"عايشة" و"هي هي" و"عبد القادر"، وغيرهم.