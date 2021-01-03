شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف يطرح أحدث أغانيه "عيب كده" بتوقيع معتز أمين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المطرب نادر أبو الليف أحدث أغانيه والتي تحمل إسم «عيب كده» عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، احتفالا بالعام الجديد 2021، وهى من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين وتوزيع بيرم ومكساج أسامة عبد الهادي، واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة .

من جانبه كشف معتز أمين كواليس الأغنية قائلا: بداية العمل على الأغنية كان من خلال تراك موسيقى، ثم بدأنا بتنفيذه والعمل عليه، ثم أضفنا الكلمات التي كانت مناسبة تماما لشخصية أبو الليف لكونها خفيفة .

وأضاف: أحببنا أن نواكب الأحداث التي نمر بها في الشارع، كما أننا فضلنا أن نمسك العصا من المنتصف بتقديم عمل غنائي فيه روح أبو الليف وأيضا فيه جزء من المهرجانات الغنائية المنتشرة في الشارع المصري والعربي.

وتقول كلمات الأغنية:

ماشي دغري ومتاكل حقي ولا بنطق

يا حوسه حلى بعيد عني و ذقي صاجي إتطبق

إكمني ماليش ضهر ولا واسطة متسوح

يبقى وسع شوف حالك ي أسطي روح روح

ليه معاندة معايا بس ي دنيا ليه وملاطشه

حاطه ليه نقرك بنقري و قلبي عاملاه ملطشه

سانه ليه نابك عليا وهات ف جسمي عضعضه

قافلة ليه الدُومنة ليا و كل سككي معقده

كل همك تفرميني و جوة خلاطك ترمينى

للخسيس بترجي زهرك و الأصيل بالمنفضه

وأما وقت الشدة أعوزك تحلقيلي و تلوي بوزك

قفشه وصدرتيلي ضهرك لفي وشك عيب كدة

محلمتش انا بقصر وعزبة ولا ڨيلا

حتى أقصى طموحي ي ناس فزبة بمنفلا

بطلع من نقره لدحديره حبساني حابسه

علطول لبسالي التكشيرة وفوقي كابسه