شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد أول ضحايا الشائعات فى 2021 بعد أنباء كاذبة عن تعرضه لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت شائعات وفاة النجوم تنتشر على صفحات السوشيال ميديا، وآخر هذه الشائعات التي انتشرت مؤخرا كانت عن المطرب الجزائرى الشاب خالد ليتصدر تريند محرك البحث «جوجل»، بعد انتشار أخبار تفيد بتعرضه لحادث سير في دبى عقب إحيائه احتفلات رأس السنة لعام 2021.

وردا على تلك الشائعات نشر «خالد» مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بجوار سيارة سباق له، علق عليها قائلاً، « في دبي» وأكدت المصادر أن الشاب خالد يتمتع بصحة جيدة ولم يصبه أى سوء.

وكان نجم الراى الجزائري الشاب خالد قد حصل على درع يوتيوب الذهبي، وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أكثر من مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بعد وصول الدرع له، معلقا عليها باللغة الفرنسية قائلا "ِشكرا"، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه علي حسابه، مؤكدين أنه يستحق أكثر من ذلك لتاريخه الفني الكبير والمختلف في عالم الموسيقى.وكان النجم الشاب خالد قد طرح أغنية"جميلتى بيروت"، من إخراج إيلى بربرى وألحان محمد يحيى، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، تضامنًا ودعمًا للشعب اللبنانى بعد أحداث انفجار مرفأ بيروت، وتعد أغنية "جميلتي بيروت"، التعاون الثالث بين محمد يحيى والشاب خالد بعد دويتو "ماس ولولى" مع ديانا حداد، وإعلان لأحد مستشفيات سرطان الأطفال.

يذكر أن الشاب خالد، أصدر فى مايو الماضى أغنية جديدة، اختار لها عنوان "يا دلالى"، وتزامنت مع الحجر الصحى الذى كان مفروضا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وقبل سنوات قليلة، ذكرت تقارير إعلامية أن الشاب خالد حصل على الجنسية المغربية واستلم جواز سفره المغربى، بعد انتهاء حفل فنى كان قد أحياه فى مدينة الدار البيضاء.

وحقق كليب "وانت معايا" أكثر من 18 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" التى قدمها النجم تامر حسنى ويجمعه بالشاب خالد ويشارك بها أيضًا النجم المغربي عبدالفتاح الجريني والمطرب التونسي بلطى، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسنى، توزيع جلال الحمداوى وإخراج سعيد الماروق