شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى ميناج تكشف عن الصور الأولى لابنها دون الكشف عن اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية نيكى ميناج أن تجعل كل ما يخص مولودها الأول محاطا بالخصوصية حتى أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 38 عام ) لم تكشف عن اسم مولودها الأول حتى الآن و بعد مرور 3 اشهر على إنجابه.

وأفرجت ميناج عن سلسلة من الصور لطفلها وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 125 مليون شخص، وهى الصور الأولى التى تظهر وجه مولود ميناج الذى كان يجلس على كرسى باللون الأبيض.

وظهر مولود نيكى ميناج مرتديا ملابس من أهم و أشهر دور الأزياء فى الصور التي نشرتها والدته.

وحصدت الصور الأولى لابن نيكى ميناج أكثر من 5 ملايين likes خلال 20 ساعة فقط من نشر النجمة الشهيرة للصور من خلال "إنستجرام".



ابن نيكي ميناج (1)



ابن نيكي ميناج (2)