إلهام شاهين.. اعترفت بفشلها في الزواج وشاركت في إنتاج هذه الأفلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها، اليوم، 3 يناير، إذ أنها من مواليد عام 1960.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن الفنانة إلهام شاهين:

- ولدت إلهام شاهين في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

- درست في المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس الراهبات الفرنسية.

- حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

- بدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ" في نهاية السبعينيات.

- قدمت إلهام شاهين حوالي ما يقرب من 180 عملًا ما بين السينما والتليفزيون.

- قدمت العديد من المسلسلات منها: "أخو البنات، قال البحر، حتى لا يختنق الحب، ليالي الحلمية، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، الحاوي، سامحوني ما كانش قصدي، مسألة مبدأ، قصة الأمس".

- من أشهر أفلام إلهام شاهين "ريجاتا"، "يوم للستات"، "هز وسط البلد"، "خلطة فوزية"، "الرغبة"، "صيد الحيتان"، "سوق المتعة"، "دانتيلا"، "القتل اللذيذ".

- شاركت إلهام شاهين في مسرحيات "رجل في المصيدة"، "بهلول في اسطنبول"، "كاليجولا"، "خشب الورد"، "العريس وأنا"، "المتحذلقات"، "جواز بالكمبيوتر"، غيرها.

- أنتجت إلهام شاهين عدة أفلام منها "يوم للستات"، "هز وسط البلد".

- أخر أعمالها السينمائية فيلم "حظر تجول" وشارك فيه كل من أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا.

- قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها ترى نفسها امرأة فاشلة مع مرتبة الشرف في الحياة الزوجية.

- وأضافت "شاهين" خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، "أنا مقتنعة أن محدش بياخد كل حاجة من الدنيا، أنا فشلت جدا في حياتي الزوجية، فشلت مع مرتبة الشرف لأني حبيت شغلي أكتر ما حبيت الزوج، كنت مجنونة بفني من أول لحظة، وأنا امرأة لا يحتملها أي رجل، الرجالة بتحب النفاق وأنا مبعرفش أكذب"

- استكملت: "تجاربي الفاشلة كلها كانت بسبب أنانية الرجل بشكل عام، الرجل أناني جدا، وفي أوقات بيكون مش غيران عليّا بل غيران من نجاحي، وأنا أقدم العذر للرجل الشرقي جدا، شغلانتنا صعبة جدا ومش أي حد يتحملها، وخلاص فات الوقت ومبقتش صغيرة إني أرجع أتحمل راجل ومسئوليته، أنا خلاص جربت حظي مرة واتنين وفشلت جدا وكفاية كده".