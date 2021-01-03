بعد إثارته الجدل.. ما لا تعرفه عن حسام مصطفى شبيه عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

ظهور حسام مصطفى بأحدث إعلانات الفنان عمرو دياب "خلينا ننبسط"، أثار الجدل بسبب الشبه الكبير بينهما، واعتقد البعض أن "عمرو" نفسه هو من يظهر بالمشاهد بعد استخدام تقنيات الفوتوشوب والجرافيك.

ومع ما أثير من جدل حوله، نرصد هنا بعض المعلومات عن حسام مصطفى المعروف بلقب شبيه "عمرو دياب"..

- من مواليد أسيوط.

- عمره 31 عاما.

- خريج معهد الحاسبات والمعلومات.

- مارس رياضة الكونغو فو.

- عمل في الكويت قبل دخوله مجال الإعلانات.

- ترشيحه تم عبر إحدى شركات المياه الغازية، بعد إنتشار صوره عبر مواقع التواصل.

- "خلينا ننبسط" هو الظهور الثاني له في إعلانات عمرو دياب، إذ أدى شخصيته في مرحلة الشباب بإعلان "جمع حبايبك".

- ظهر حسام بالإعلان الجديد مؤديا شخصية الهضبة في كليبات أغاني "حبيبي"، و"نور العين"، و"تملي معاك"، و"أنا عايش"، و"ليلي نهاري"، بالإضافة لتصوير بوستر ألبوم "كمل كلامك".

- شارك مع عمرو دياب بأداء مشهد واحد بالإعلان، وهو الخاص بالجراج من فيلم "آيس كريم في جليم".