صور| إيمي سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الفنان حسن الرداد، الذي وافق أمس 2 يناير. ونشرت إيمي عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا لحفل عيد الميلاد. يذكر أن أخر أعمال إيمي سمير غانم كان في رمضان 2019، من خلال مسلسل "سوبر ميرو" بمشاركة الفنان سمير غانم، محمد ثروت، حمدي المرغني، إنعام سالوسة، ملك قورة وأحمد سلطان.

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