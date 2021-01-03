ياسمين صبري تنشر صورة جديدة تجمعها بأحمد أبو هشيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

ظهر الثنائي في الصورة خلفهما أسطولًا من السيارات الفارهة، اكتفت ياسمين في تعليقها بوضع رمز قلبين.

وكان الثنائي أعلنا ارتباطهما رسميًا في مارس 2020، ونشر أبو هشيمة صورة لهما عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام" ظهر فيها ممسكًا بيدها، واحتفلا بعقد زواجهما في منتصف أبريل 2020.

ياسمين شاركت في رمضان بمسلسل"فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.