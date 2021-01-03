"صاحب الأفلام الجريئة".. نهال عنبر تنعى وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة نهال عنبر، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

نشرت "عنبر" صورة الراحل وحيد حامد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وداعا أستاذي العظيم والمبدع والمفكر وصاحب الأفلام الجريئة الرائعة، صاحب أول عمل لي في السينما طيور الظلام ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء والفاتحة".

شيعت جنازة السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، عقب صلاة الظهر، أمس، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن جنازة الراحل وحيد حامد، من بينهم الفنانة لبلبة، محمد حفظي، عزت العلايلي، أشرف زكي، إلهام شاهين، أرملة الراحل ونجله، والإعلامي محمود سعد، الفنان كريم عبد العزيز، الكاتب بشير الديك.

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.