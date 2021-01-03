أيمن بهجت قمر يحيي الذكرى الـ32 على وفاة والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيا السيناريست أيمن بهجت قمر ذكرى وفاة والده الكاتب بهجت قمر الـ32. كتب أيمن بهجت قمر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "اليوم الذكرى الـ32 لوفاة والدي الكاتب الكبير بهجت قمر، الفاتحة والدعاء". جدير بالذكر أن أيمن بهجت قمر أعلن عن بدء تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف" عن قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، منهم: خالد النبوي وغادة عادل وفتحي عبدالوهاب.

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