"بوكيه ورد" ينفي شائعة انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عدة صور للإعلامية وفاء الكيلاني، من عزاء الراحل حاتم علي في سوريا.

وكان من بين الصور واحدة لـ"بوكيه ورد"، مكتوب عليه: "أحر التعازي تيم حسن ووفاء الكيلاني"، وهو ما أكد عدم صحة الشائعة التي طالتهما الفترة الأخيرة، وتحدثت عن انفصالهما.

ويعد هذا الظهور الأول لـ تيم حسن ووفاء الكيلاني معاً، بعدما إنتشرت شائعات في الفترة السابقة عن انفصالهما نهائياً، كما ذكر موقع "Et" بالعربي.

وتزوج تيم حسن من وفاء الكيلاني عام 2017، في مفاجأة للجمهور، بعد قصة حب جمعتهما.