‪ فيديو| وحيد حامد: لهذا رفض نور الشريف بطولة "البريء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"أستاذ وحيد هو انت من الأعداء، أعداء الوطن؟!" سؤال واجهه الكاتب الراحل وحيد حامد بعد مشاركته في مظاهرات يناير 1977، وبعدها بسنوات عاد السؤال نفسه ليكون ضمن واحد من أهم مشاهد فيلم "البريء"، الذي عرض عام 1985.

الكاتب وحيد حامد تحدث عن بداية فكرة الفيلم خلال ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، وقال: " كنت ضمن المتظاهرين في شارع الألفي عام 1977، وخلال تواجدي اصطدمت بضهري في مجند من الأمن المركزي، وتعرف علي لكونه من قريتي، وبمجرد أن شاهدني قال لي أستاذ وحيد هو أنت من الأعداء.. أعداء الوطن؟!)".

وأضاف المبدع الراحل: "مع إنشغال المجند بتعليمات الضابط، هربت منه، لكن بعد فترة قابلته وسألته عما قال، وقال لي (اللي بيقف هنا يبقى من أعداء الوطن)، وقلت له (أنتوا بتسيبوا أعداء الوطن وتمسكونا احنا)".

وتابع "بعدها ظللت اتحايل على الفكرة لصياغتها، حتى وجدت الفنان احمد زكي، يقول لي (عايز أنتج فيلم بس يكون حكاية) ومن هنا جاء الحافز لكتابة العمل".

وفيما يخص واقعة رفض الفنان نور الشريف بطولة الفيلم، قال وحيد حامد "شهادة حق لا يعرفها الناس عن الفنان الكبير نور الشريف، عندما حدثته عن الفيلم، قال (الدور ده بتاع أحمد زكي، ورفض تقديمه)".

ورحل الكاتب الكبير وحيد حامد عن عالمنا أمس السبت عن عمر يناهز 76عاما، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، ودفن في مقابر الأسرة في طريق الواحات بحضور أسرته ونخبة من نجوم الفن.