سجن سركان وخطوبة أيدا... ملخص احداث أنت اطرق بابي 25

شهد مسلسل أنت اطرق بابي 25 Sen Çal Kapımı، نسب مشاهدة عالية ومعدلات بحث كثيرة، بعد تطور الاحداث بين أبطالها والتي تم عرضها وفق موعدها الجديد مساء أمس السبت، الأمر الذي جعلها تتصدرمحرك البحث جوجل في المملكة العربية السعودية.

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احداث انت اطرق بابي 25

تصاعدت احداث أنت اطرق بابي 25 Sen Çal Kapımı، المثيرة بعد تدخل جدة ايدا في علاقاتهم وتسببت في حبس سركان، مما جعل ايدا تحاول بعدة طرق دعم سركان والوقوف بجانبه، ولكنها تعجز عن ذلك وبالنهاية توافق على الشاب الذي تقدم لخطبتها مقابل خروج حبيبها من السجن.



يذكر أن انت اطرق بابي ينتمي لنوعية الدراما التركية الرومانسية الممزوجة بالمواقف الكوميدية، ونجح في تحقيق نسب مشاهدة عالية وتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بمختلف الدول العربية، خاصة مع بث حلقاته بشكل مترجم على بعض المواقع المهتمة بالدراما التركية بعد إثبات نجاحها بالشرق الأوسط.

أبطال مسلسل انت اطرق بابي

قدم الثنائي "هاندا أرتشيل، وكرم بورسين" قصة رومانسية ناجحة جذبت أعين وقلوب الجماهير العربية، ليحتل مراكز الصدارة لاكثر المسلسلات مشاهدة، والمسلسل من تأليف"عائشة أونار كوتل"، وشارك في المسلسل كلا من إسماعيل شاشماز، نصليحان يلدان، بيج أونال، أنيل إلتر، علي إرسان وغيرهم من الفنانين.

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تغيير موعد عرض انت اطرق بابي

انتشرت مؤخرًا شائعات حول إيقاف بث مسلسل انت اطرق بابي، وجاء ذلك بعد تغيير موعد عرض الحلقات، لتؤكد الشركة المنتجة للمسلسل أن المسلسل سيستمر دون إيقاف موضحة أن قناة "فوكس تي في" التركية غيرت فقط موعد العرض ليصبح يوم السبت من كل أسبوع بدلًا من يوم الأربعاء.

تردد القناة الناقلة لمسلسل أنت اطرق بابي

ويمكن لكل مشاهدي مسلسل أنت أطرق بابي متابعته على التردد الخاص بـقناة فوكس تي في "Fox TV" على القمر الصناعي: النايل سات/ التردد: 11296، الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي، وعلى قمر الصناعي عرب سات بتردد: 11843، معمل تصحیح الخطأ: 4/3 الاستقطاب: أفقي، أو مشاهدته بشكل مدبلج على مواقع وصفحات عدة على شبكة الإنترنت.