الجمعة.. كرييتف باند يُحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا غنائيًا موسيقى عربية لفريق "كرييتف باند"، وذلك يوم الجمعة المقبل 8 يناير على خشبة مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يشار إلى أن كرييتف فرقة موسيقية غنائية عربية متنوعة بين الغناء القديم والمعاصر

وهي مكونة من مجموعة من فنانين شباب يجمع بينهم حب الفن والغناء وحلم الشهرة والتميز.

"كرييتف باند" أسسها و قاما بإدارتها كل من حسين يوسف و الأستاذ يسري عبد القادركانت أولى حفلاتها بمركز الربع الثقافى بشارع المعز .يحلم الفريق بأن يكون من أكبر الفرق في مصر و العالم العربي ونقدم حفلات في جميع

أنحاء العالم و نثري الحياة الفنية و الثقافية من خلال التنوع بين الأصالة والتجديد

يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.



وتحتوي أقسام لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عديدة من الفنون مثل الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستوى الأدبي والعلمي، بالإضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.