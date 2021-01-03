( تعرف عليه بعد تغييره) الموعد الجديد لعرض حلقات أنت اطرق بابي

استحوذ مسلسل أنت اطرق بابي 25 Sen Çal Kapımı على محرك البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعات إيقاف عرض حلقاته، خاصة بعدما انتظر عشاق الدراما التركية الرومانسية الحلقة الجديدة بموعدها يوم الإبعاء الماضي ولم تُعرض.

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الموعد الجديد لعرض انت اطرق بابي

ولكن أكد بعض المتابعين لأخبار مسلسل أنت اطرق بابي ليؤكدوا أن الحلقة الجديدة تم عرضها بميعاد مختلف وهو أمس السبت، حيث خرجت الشركة المنتجة للمسلسل لتنفي إيقاف عرض المسلسل، مؤكدة أن قناة "فوكس تي في" التركية قامت فقط بتغيير موعد عرض المسلسل ليصبح يوم السبت من كل أسبوع بدلًا من الأربعاء.

تردد القناة الناقلة لمسلسل أنت اطرق بابي

ويمكن لكل مشاهدي مسلسل أنت أطرق بابي متابعته على التردد الخاص بـقناة فوكس تي في "Fox TV" على القمر الصناعي: النايل سات/ التردد: 11296، الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي، وعلى قمر الصناعي عرب سات بتردد: 11843، معمل تصحیح الخطأ: 4/3 الاستقطاب: أفقي، أو مشاهدته بشكل مدبلج على مواقع وصفحات عدة على شبكة الإنترنت.

احداث مسلسل أنت اطرق بابي 25

تمكن صناع المسلسل التركي أنت اطرق بابي Sen Çal Kapımı، من تكوين شعبية عريضة بالوطن العربي، فنجحت احداث المسلسل المليئة بالإثارة والتشويق أن تخطف انتباه المتابعين وتزيد من فضولهم لمعرفة ما سيحدث بالحلقات القادمة.

واشتعلت احداث الحلقة 25 من المسلسل بعد سجن سركان وموافقة حبيبته أيدا على "العريس" المتقدم لخطبتها في سبيل حرية سركان بعد حبسه بسبب جدتها.

أبطال مسلسل انت اطرق بابي

نجح الثنائي "هاندا أرتشيل، وكرم بورسين" من تجسيد ما كتبته المؤلفة "عائشة أونار كوتل" من احداث رومانسية شيقة تخطف قلوب المتابعين، ليحققوا نسب مشاهدة عالية للمسلسل وذلك من عرض الحلقات الأولى منه وحتى الآن، وشاركهم في بطولة المسلسل كلا من إسماعيل شاشماز، نصليحان يلدان، بيج أونال، أنيل إلتر، علي إرسان وغيرهم من الفنانين.